S. Orhan, Bitlis Etkinliğinde Performans Sergiledi

SEVCAN ORHAN’DAN UNUTULMAZ PERFORMANS

Sanatçı Sevcan Orhan, Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Mevlana Parkı’nda gerçekleştirilen konsere, kent sakinleri büyük ilgi gösterdi.

KONSERDE SEVGİ DOLU ANLAR YAŞANDI

Orhan, hayranlarıyla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Müzikseverlerin coşkuyla eşlik ettiği şarkılar, konser boyunca izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Sevcan Orhan, konsere katılanlara teşekkür etti.

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANI’NDAN PLAKET

Etkinliğin ardından Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Orhan’a ödül olarak plaket takdim etti. Bu anlamlı etkinlik, Bitlis halkı için unutulmaz bir gece oldu.