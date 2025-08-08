Haberler

S. Orhan, Bitlis Etkinliğinde Performans Sergiledi

SEVCAN ORHAN’DAN UNUTULMAZ PERFORMANS

Sanatçı Sevcan Orhan, Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Mevlana Parkı’nda gerçekleştirilen konsere, kent sakinleri büyük ilgi gösterdi.

KONSERDE SEVGİ DOLU ANLAR YAŞANDI

Orhan, hayranlarıyla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Müzikseverlerin coşkuyla eşlik ettiği şarkılar, konser boyunca izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Sevcan Orhan, konsere katılanlara teşekkür etti.

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANI’NDAN PLAKET

Etkinliğin ardından Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Orhan’a ödül olarak plaket takdim etti. Bu anlamlı etkinlik, Bitlis halkı için unutulmaz bir gece oldu.

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

