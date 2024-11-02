S&P Türkiye Kredi Notunu Yükseltti

SP NOT ARTIRIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ

S&P, Türkiye’ye ikinci kez not artışı gerçekleştiriyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin kredi notunu bir kademe yükselterek B+ seviyesinden BB- seviyesine çıkarıyor. Ayrıca, Türkiye’nin “B” olan kısa vadeli kredi notu da teyit ediliyor. S&P, Türkiye’nin kredi not görünümünü ise pozitiften durağana çeviriyor. Kuruluşun yaptığı açıklamada, Türkiye Merkez Bankası’nın sıkı duruşunun Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturma, enflasyonu düşürme ve rezervleri yeniden inşa etme konusundaki çabalarını desteklediği belirtiliyor.

OLUMLU DEĞERLENDİRMELER DEVAM EDİYOR

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da Türkiye hakkında olumlu değerlendirmeler yapılmış durumda. Fitch, mart ayında Türkiye’nin kredi görünümünü “durağan”dan “pozitif”e çevirmiş ve kredi notunu “B” seviyesinden “B+”ya yükseltmişti. Moody’s ise ocak ayında Türkiye’nin kredi notunu “B3” olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife çevirmişti.