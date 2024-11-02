“S&P Türkiye’nin Kredi Notunu BB-’ye Yükseltti”

TERMİK KREDİ NOTU ARTIRILDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Türkiye’nin kredi notunu bu yıl ikinci kez yükselterek B+ seviyesinden BB- seviyesine çıkardı. Kredi notunun görünümü ise durağan olarak belirlendi. Bu kararın arkasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politikası ile birlikte liranın istikrar kazanması, enflasyonun düşürülmesi, döviz rezervlerinin yeniden inşa edilmesi ve finansal sistemde dolarizasyonun azaltılması etken oldu. Açıklamada, Türkiye’nin tasarruf açığının daraldığı ve bu durumun cari açığın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranında 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 4 puanlık bir azalmaya sebep olduğu ifade edildi.

DENGELİ RİSKLER GÖZ ÖNÜNDE TUTULDU

S&P, görünümün durağan olmasının nedenini, önümüzdeki 12 ay içinde Türk yetkililerin enflasyonu düşürme, çalışan ücret beklentilerini yönetme ve ekonomiyi yeniden dengeleme konusundaki dengeli risklere dayandırdı. Ayrıca, S&P, enflasyonun tek haneli seviyelere gerilemesi ve Türk lirasına olan uzun vadeli güvenin artması durumunda kredi notunda yeniden bir artış olabileceğini açıkladı. Açıklamada, asgari ücret artışlarının enflasyon hedefi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Ücret artışlarının 2025 yılı sonu enflasyon hedefi olan %17 yerine, 2024 yılı enflasyon oranı olan %44’e endekslenmesinin enflasyonla mücadelede risk oluşturabileceği belirtildi. Ayrıca %30’un üzerindeki artışların bu süreci zorlaştırabileceği ifade edildi.

KADENLİ MALİYE POLİTİKALARI VURGULANDI

Son olarak, Türkiye’de bir sonraki seçimin 2028’e kadar öngörülmemesi nedeniyle kademeli maliye politikaları aracılığıyla talep ve enflasyon üzerinde baskı oluşturan alanların bulunduğu kaydedildi. S&P, özel tüketimdeki yavaşlamanın ekonomiyi soğutacağını ve 2025 yılında reel GSYH büyüme oranının %2,3 olacağını öngördü. Türkiye’nin makroekonomik politikalarındaki son değişiklikler sonrasında Fitch Ratings, Moody’s ve S&P, ülkenin kredi notunu artırmıştı. S&P, Mayıs ayında not artışı gerçekleştirmişken, Fitch Eylül ayında Türkiye’nin notunu “BB-” seviyesine getirmiş, Moody’s ise Temmuz ayında iki kademe artışla “B3″ten “B1″e yükseltmişti. Kaynak: Bloomberg HT