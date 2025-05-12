S. Peker’in Dönüşü Hakkında Tartışmalar Var

SON DÖNEMDE MHP’Lİ İSİMLERDEN PAYLAŞIMLAR

YouTube üzerinden yayımladığı videolarla gündeme gelen suç örgütü lideri Sedat Peker için son zamanlarda Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) art arda paylaşımlar yapılmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “Zamanı var, acelesi yok” notuyla birlikte bir Sedat Peker videosunu alıntıladı ve “Her şeyin bir vakti var. Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene. Allah bes baki heves” şeklinde paylaşımda bulundu.

PEKER’İN Türkiye’YE DÖNÜŞÜNE İLİŞKİN SORULAR

Yönter’in bu paylaşımları ve Peker’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefonda görüştüğü yönündeki iddialar, “Peker Türkiye’ye mi dönüyor?” sorularını akla getirdi. Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, bu konuyla ilgili olarak Halk TV’den Can Bursalı’ya, “Sedat Peker’in hakkındaki davalarda kırmızı bültenin kaldırılması için siyasi bir destek gereksinimi yok. İsnat edilen eylemler ve yargılama konusu davaların niteliği, zaten Türkiye’ye geldiğinde ifadesinin alınıp salıverilmesini ve tutuksuz yargılamasını gerektiriyor.” sözlerini kullandı. Ayrıca mevcut hukuki koşullar altında Peker’in dönüş ihtimalinin düşük olduğuna vurgu yaptı ve “Kendisi de çok istemesine karşın ülkeye dönüş planının olmadığını biliyorum” diye ekledi.