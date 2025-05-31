S. Piyano İçin 20 Bin TL Kaptırdı

PİYANO ALIMI DOLANDIRILMAKLA SONUÇLANDI

Ünlü sanatçı Suavi, internette ikinci el eşya satan bir uygulamadan piyano satın almak isterken 20 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Bu olay, Suavi’nin geçtiğimiz yıl piyano alımı için yaptığı araştırmalar sırasında meydana geldi.

Suavi, internet üzerinde gördüğü piyano ilanı ile ilgilendi ve satıcıdan detayları öğrendikten sonra alım yapmaya karar verdi. Sabah’ın haberine göre, 20 bin TL’lik piyano ücretini ödeyen ünlü sanatçı, belirtilen sürede kargonun ulaşmaması üzerine satıcıya ulaşmaya çalıştı. Ancak şüpheli kişiyi bulamayınca dolandırıldığını anladı ve savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu.

Adliyede verdiği ifadesinde, piyano için ilanı gördüğünü ve satıcıyla irtibat kurduktan sonra müzik aletini satın almaya karar verdiğini aktaran Suavi, 20 bin TL ödendikten sonra kişiyle bir daha iletişim kuramadığını ve mağduriyet yaşadığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine, polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi tespit ederek gözaltına aldı ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.