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Ş.S. Çapa Makinesine Kaptırdı

OLAY YERİNDEKİ MÜDAHALE

Samsun’un Yakakent ilçesinde bacağını çapa makinesine kaptıran bir kişi hastaneye kaldırıldı. Liman Mahallesi’nde 59 yaşındaki Ş.S., evinin bahçesinde çalışırken sağ bacağını çapa makinesine kaptırdı. Olayın ardından, durumu bildiren bir ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILMA SÜRECİ

Yaralanan Ş.S., sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından daha kapsamlı bir tedavi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi.

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