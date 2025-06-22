S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi, Genel Kurulu Gerçekleştirildi

GENEL KURULUN GEÇMİŞİ VE AMAÇLARI

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin genel kurulu, üye katılımıyla M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını İbrahim Yılmaz üstlendi. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündemdeki maddeler, oy birliği ile kabul edildi.

PROJE HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, “Şehrimizin marka değerini artıracak, üyelerimiz, şehrimiz, ülkemiz için yararlı olacak, ekonomik katkı sağlayacak bir çalışma olması için gayret gösteriyoruz. Kayseri’ye yakışır bir proje çıksın diye çabalıyoruz.” diyerek projenin önemine değindi. Gülsoy, Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesi’nde bulunan 1 milyon 780 bin metrekarelik alanla ilgili bilgiler verdi. Alanın şehir merkezine uzaklığı ve diğer önemli noktalara olan mesafeler hakkında da bilgi verdi.

İMAR SÜRECİ VE ÇALIŞMALAR

Daha sonra, bu arazinin imara açılması sürecinde 19 kurumdan olumlu görüş alındığını belirten Gülsoy, “Bu tür büyük projeler zaman, sabır ve titizlik ister. Hem proje hem de uygulama safhası ciddi bir planlama gerektiriyor.” ifadesini kullandı. Proje ile ilgili sorulara yanıt veren Gülsoy, yapım süreçlerini netleştirmek için çalışmalara devam edildiğini aktardı.

PROJE UYGULAMA SEÇENEKLERİ

Gülsoy, projenin gerçekleştirilebilmesi için üç seçenek üzerinde durduklarını söyledi. Birincisi TOKİ ile yapımı, ikincisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilmesi, üçüncüsü ise yüklenicinin kooperatif olması. Ekonomik koşuların önemine de dikkat çekerek, “Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Çünkü ekonominin ve piyasanın dengelenmesi büyük önem arz ediyor.” diye konuştu.

ANKARA İLE GÖRÜŞMELERİN EFKAN SÜRECİ

Kooperatifin Ankara’da yürüttüğü çalışmalar kapsamında birçok görüşme yapıldığını belirten Gülsoy, “Kayseri’nin en güçlü sesi olan AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdik.” dedi. Destek talepleri ile ilgili bilgi sunduklarını ifade ederek, destek için teşekkür etti.

TOPLANTININ SONU VE TEŞEKKÜRLER

Kooperatif Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, teknik konular ve proje detaylarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları oy birliği ile kabul edildi. Başkan Ömer Gülsoy, genel kurulda yer alan tüm üyelere katkılarından dolayı teşekkür etti.