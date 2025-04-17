S. S. Önder’In Sağlık Durumu İyi

TBMM BAŞKANVEKİLİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SAĞLIK DURUMU

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdikten sonra yaklaşık 12 saat süren bir ameliyat geçirdi. Şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder’in genel durumunun düne göre oldukça iyi olduğunu belirtti. “Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder’in bugün genel durumu düne göre çok daha iyi. Tedavilerimize oldukça iyi yanıt vermekte. Kısaca yoğun bakım süreci devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TEDAVİ SÜRECİ İLERLİYOR

Önder’in tedavi süreci hakkında daha fazla bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, “Kendisinin sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu tamamen geriledi. Şu an kan gazı pH’sı 7,4 olup ki bu bizim için oldukça iyi bir değer. Laktat seviyesi geldiğinde 20 idi şuanda 6’ya düştü” şeklinde açıklamalarda bulundu. Önder’in solunum durumunun iyi olduğunu vurgulayan Çiftçi, “Kendisinin spontan solunumu mevcut. Ağrılı uyarıyı çok iyi bir yanıt vermekte” dedi.

KARDİYAK DURUMU VE YAŞANAN SÜREÇ

Kardiyak açıdan da hastanın durumu hakkında bilgi veren Çiftçi, Önder’in kalp kasılmalarının iyi olduğuna dikkat çekti. “Bu nedenle hastamızın tansiyonu büyüğü 110, küçük tansiyon 60 civarında seyrediyor. Uzun bir zaman alacağını ve ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz” dedi. Koruyucu tedavi süreçlerine devam ettiklerini belirten Başhekim, “Araya hiçbir enfeksiyon girsin istemiyoruz. Üçlü antibiyotik almakta” ifadelerini kullandı.

Önder’in sağlık durumu ve tedavi süreçleri yoğun bakımda ilerlemeye devam ediyor.