S. S. Önder, Kriz Öncesi Beyoğlu’ndaydı

GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONRASI AMELİYAT OLDU

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder’in aort damarının yırtıldığı belirtildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğü dile getirildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Halen yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri de ortaya çıktı. Kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu’nda bir restorana gittiği öğrenildi. Restoranda yemek yiyen Önder’in, daha sonra mekandan ayrıldığı görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Önder’in restorana giriş yaptığı ve yemek yediği anlar yer alıyor. İçeri girdiğinde keyifli ancak yorgun olduğu gözlemlendi. Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder’in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı bilgisi edinildi. Evine döndükten kısa bir süre sonra fenalaştığı bildirildi.