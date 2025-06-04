Haberler

Ş.s. Tutuklandı, Silah Ve Mühimmat Bulundu

Ş.S.’NİN TUTUKLANMASI

Batman’da jandarma takibinden kaçan bir şahıs, attığı çuvalda bulunan uzun namlulu silah ile birlikte yakalandı. Gerçekleştirilen ev aramasında ise tabanca ve mühimmat bulundu. Ş.S. isimli kişinin tutuklandığı belirtildi.

JANDARMA OPERASYONU

Batman Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, alınan istihbarat bilgisi doğrultusunda hareket etti. Takip sonucunda Ş.S.’nin kaçarken attığı çuval içinde 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği ile 2 adet şarjör tespit edildi.

EVDE BULUNAN MÜHİMMAT

Açıklamada, “Şahsın ikametinde alınan izinle yapılan aramada bir adet 7,65 milimetre tabanca, bir adet 9 milimetre tabanca, 8 adet şarjör, 98 adet 7,62 milimetre fişek ve 9 adet 9 milimetre fişek ele geçirilmiştir” ifadesine yer verildi. Gözaltına alınan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Villeurbanne’de Kur’an-ı Kerim Yakıldı

Fransa'nın Villeurbanne kentinde bir şahıs, camiye girerek Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Zanlı gözaltına alındı ve psikolojik sorunları olduğu ifade edildi.
Haberler

Oecd Kurallarının Korunması Gerekiyor

Bakan Bolat, OECD toplantısında çok taraflı ticaret kurallarının korunmasının önemine dikkat çekerek, artan korumacılık ve ticaret savaşlarına karşı üye ülkelerin işbirliği yapmasını umduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.