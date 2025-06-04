Ş.s. Tutuklandı, Silah Ve Mühimmat Bulundu

Ş.S.’NİN TUTUKLANMASI

Batman’da jandarma takibinden kaçan bir şahıs, attığı çuvalda bulunan uzun namlulu silah ile birlikte yakalandı. Gerçekleştirilen ev aramasında ise tabanca ve mühimmat bulundu. Ş.S. isimli kişinin tutuklandığı belirtildi.

JANDARMA OPERASYONU

Batman Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, alınan istihbarat bilgisi doğrultusunda hareket etti. Takip sonucunda Ş.S.’nin kaçarken attığı çuval içinde 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği ile 2 adet şarjör tespit edildi.

EVDE BULUNAN MÜHİMMAT

Açıklamada, “Şahsın ikametinde alınan izinle yapılan aramada bir adet 7,65 milimetre tabanca, bir adet 9 milimetre tabanca, 8 adet şarjör, 98 adet 7,62 milimetre fişek ve 9 adet 9 milimetre fişek ele geçirilmiştir” ifadesine yer verildi. Gözaltına alınan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.