S Sport Plus Nereden İzlenir?

SPOR PROGRAMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN YENİ YOL

S Sport Plus, kullanıcıların mobil cihazlar ve bilgisayar üzerinden canlı yayın deneyimi yaşamasını sağlıyor. Spor programlarını takip etmek isteyenler artık S Sport Plus ile bu keyfi her yerden yaşayabiliyor. S Sport Plus’ın canlı yayın imkanından faydalanmak için, resmi internet sitesinden üye olmanız gerekiyor.

CANLI YAYIN İÇİN GEREKENLER

19 Ağustos’ta S Sport HD üzerinden kesintisiz ve donmadan canlı yayın için nereden izlenebileceği merak ediliyor. Bunun yanı sıra S Sport Plus 4K kaliteli görüntü ile maç izleme fırsatı da sunuyor. S Sport Plus’ta canlı yayına erişim yapmak için gerekli bilgiler, haberimizin detaylarında yer alıyor. İstediğiniz maçı şifresiz şekilde izlemek için S Sport Plus canlı yayın linkine ulaşabilirsiniz.

TELEKOMÜNİKASYON BİLGİLERİ

Daha fazla spor etkinliği ve maçları izlemek için uydu ayarlarına dikkat etmek gerekiyor. Türksat 4A üzerinden şu frekans bilgilerini kullanarak S Sport’a erişim sağlayabilirsiniz: Frekans: 12188 MHz, Polarizasyon: Vertical (dikey), DVB-S2-8PSK, Simbol hızı: 27500 ksym/s, FEC: 5/6. Bu ayarlarla S Sport Plus’tan en sevdiğiniz süper lig maçlarını ve futbol programlarını yüksek kalitede izleyebilirsiniz. İyi seyirler!

ÖNEMLİ

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

