S Sport Plus Nereden İzlenir?

SPOR PROGRAMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN YENİ YOL

S Sport Plus, kullanıcıların mobil cihazlar ve bilgisayar üzerinden canlı yayın deneyimi yaşamasını sağlıyor. Spor programlarını takip etmek isteyenler artık S Sport Plus ile bu keyfi her yerden yaşayabiliyor. S Sport Plus’ın canlı yayın imkanından faydalanmak için, resmi internet sitesinden üye olmanız gerekiyor.

CANLI YAYIN İÇİN GEREKENLER

19 Ağustos’ta S Sport HD üzerinden kesintisiz ve donmadan canlı yayın için nereden izlenebileceği merak ediliyor. Bunun yanı sıra S Sport Plus 4K kaliteli görüntü ile maç izleme fırsatı da sunuyor. S Sport Plus’ta canlı yayına erişim yapmak için gerekli bilgiler, haberimizin detaylarında yer alıyor. İstediğiniz maçı şifresiz şekilde izlemek için S Sport Plus canlı yayın linkine ulaşabilirsiniz.

TELEKOMÜNİKASYON BİLGİLERİ

Daha fazla spor etkinliği ve maçları izlemek için uydu ayarlarına dikkat etmek gerekiyor. Türksat 4A üzerinden şu frekans bilgilerini kullanarak S Sport’a erişim sağlayabilirsiniz: Frekans: 12188 MHz, Polarizasyon: Vertical (dikey), DVB-S2-8PSK, Simbol hızı: 27500 ksym/s, FEC: 5/6. Bu ayarlarla S Sport Plus’tan en sevdiğiniz süper lig maçlarını ve futbol programlarını yüksek kalitede izleyebilirsiniz. İyi seyirler!