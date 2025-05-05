S. T. 1959’da G.’de doğdu

SELÇUK TENGİOĞLU’NUN HAYATI

Selçuk Tengioğlu, 1959 yılında Gaziantep’te doğmuş ve 2025 itibarıyla 66 yaşındadır. Günümüzde sıkça sorulan “Selçuk Tengioğlu kimdir, sabıkası var mı?” gibi sualler, onun geçmişteki suçları ve güncel yaşanan olaylarla bağlantılı olarak artmıştır.

FİZİKSEL SALDIRI GİRİŞİMİ

Tengioğlu, 4 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir anma töreni çıkışında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziksel bir saldırı girişiminde bulunmuştur. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bunun yanı sıra, ona dair geçmişte işlediği ağır suçlar da dikkat çekmektedir.

GEÇMİŞTEKİ SUÇLARI

2004 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış’ı tabancayla vurarak öldürmüş, başka bir çocuğunu da ağır yaralamıştır. Bu sebeple ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.

AÇIKLAMASI VE SİNİRLİLİĞİ

66 yaşındaki Tengioğlu, ilk ifadesinde “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.