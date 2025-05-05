S.T. Adına Hesap Açan M.A. Tutuklandı

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformunda Özgür Özel’e saldıran kişiyi hedef alan provakatif içerikler paylaşan bir bireyin tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir.” şeklinde ifadelere yer verdi.

TUTUKLAMA İŞLEMİ

Ayrıca, Bakan Yerlikaya sözlerine devam ederek, “Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.” bilgisini verdi. Bu olay, siber suçlarla ilgili mücadele çerçevesinde önemli bir gelişme olarak kaydediliyor. Bu sayede, provakatif eylemlerle toplumsal huzuru bozan unsurlara karşı etkin bir yanıt verilmiş oluyor.