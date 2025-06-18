S.T. Alkollü Sürücü, Suçunu Babasına Atmaya Çalıştı

KAZA OLDUĞU YERDE SUÇ BABAYA YIKILDI

Nevşehir’de alkollü ve ehliyetsiz sürücü bir trafik kazası gerçekleştirdikten sonra suçu babasına atmaya çalıştı. Ancak, olay yerine gelen babanın beyanlarıyla gerçekler gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre, kaza 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. 50 DT 650 plakalı aracın sürücüsü S.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucunda sürücü hafif yaralandı ve yanı başındaki eşi de olaydan etkilendi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Ancak, çift sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi.

İMZA ATMAK İSTEMEDİ

Sağlık ekipleri, tedaviyi reddettiğine dair bir tutanağa imza atmasını istediği S.T., “Ben ilkokul mezunuyum, imza atamam” diyerek yanıt verdi. İlk ifadesinde aracı kendi babasının kullandığını öne süren S.T., bunun üzerine olay yerine çağrılan babasının gelmesiyle birlikte gerçeğin ortaya çıkmasına sebep oldu. Baba, aracın büyük oğluna ait olduğunu ve kazayı S.T.’nin yaptığını doğruladı.

ALKOLLÜ VE EHLIYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZA

Gerçeklerin açığa çıkmasıyla S.T.’nin 1.75 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, hem ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan S.T.’ye hem de aracı kullandıran araç sahibine toplamda 46 bin 621 TL para cezası uyguladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.