S.T. Barış’ı Öldürüp Serbest Bırakıldı

ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞİ ÖNE ÇIKIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şüphelinin, daha önce oğlunu öldüren birinin olması dikkat çekici bir durum oluşturuyor. Olay, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin ardından gerçekleşti. Şüpheli S.T. (66), saldırının ardından gözaltına alınıp Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, S.T.’nin geçmişte 2004 yılında çocukları Barış (19) ve Mutlu’yu (17) silah kullanarak öldürdüğünü ve iki çocuğunu da yaraladığını duyurdu. S.T., işlediği suçlardan ötürü müebbet hapis cezası aldı fakat 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Oğlu Barış’ın mezarındaki yazı ise aile drama işaret ediyor; “Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize” ifadeleri dikkat çekiyor.

HATAY’DA ÇARPICI İFADELER

Barış’ın mezar taşındaki sözler, yalnızca bir acı kaybı değil, aynı zamanda toplumda yankı uyandıran bir olayın da göstergesi oldu. Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan bu mezar, ailelerin yaşadığı derin acıyı gözler önüne seriyor.