S.T., Eşi Emre’yi Bıçakladı, Tutuklandı

OLAYIN AYRINTILARI

KARTAL’da meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu S.T. (28), maddi problemler nedeniyle eşi Emre Erim’i (42) bıçakladı. S.T., kocasını yaraladıktan sonra bir taksi durağını arayarak “Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor” diyerek yardım istedi. Taksicinin durumu fark etmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Erim’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalanan S.T., adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

TARTIŞMA VE KAVGANIN SEBEBİ

Olay, 6 Nisan Pazar günü saat 21.30 civarında Karlıktepe Mahallesi’ndeki bir dairede yaşandı. Özbekistan uyruklu S.T. ile eşi Emre Erim arasında maddi sebeplerden ötürü bir anlaşmazlık doğdu. Tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Öfkelenen S.T., mutfaktan aldığı bıçakla kendisini yaralayan eşi Emre Erim’i bıçaklayarak ağır yaraladı. Erim, yere yığılarak kanlar içerisinde kaldı.

TAXI ŞOFÖRÜNÜN YARDIM ÇAĞRISI

S.T.’nin taksi durağını aradığı ve “Eşim hasta, hastaneye gitmesi gerekiyor” ifadesini kullandığı öğrenildi. Adrese gelen taksi şoförü, hasta olduğunu düşündüğü kişi için yukarı çıktığında kanlar içinde yatan Emre Erim ile karşılaştı. Taksi şoförü, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erim’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve ardından ailesi tarafından alınarak Kartal Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

POLİSİN YAKALADIĞI ŞÜPHELİ

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.T.’yi olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlara tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL REAKSİYONLAR

Mahalle sakini Zöhre Paydaş, “Tüylerim diken diken oldu. Böyle bir durum yaşandığını duymak çok kötü. Aileler yok oluyor. Bakar mısınız? Kapıları açık, camları açık, çamaşırları kaç gündür dışarıda. Allah kimseye yaşatmasın” diyerek duygularını dile getirdi. Diğer bir mahalleli olan Gürsel Altuntaş ise, çiftin iyi insanlar olduğunu ve “Gayet mutlu görünüyorlardı. Böyle bir şey beklemiyordum” şeklinde konuştu.