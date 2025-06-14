S.T. Hırsızlık Suçundan Yakalandı

HIRSIZLIK SUÇUNDAN HÜKÜMLÜ KADIN YAKALANDI
Kayseri’de, ‘hırsızlık’ suçu sebebiyle toplamda 75 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası bulunan 24 yaşındaki S.T. isimli kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, S.T. adlı kadının yakalanması için çalışma başlattı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda, adresine gerçekleştirilen operasyon ile S.T. yakalandı. Gözaltına alınan kadının, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği belirtildi.