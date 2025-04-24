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S. T., M. A.’yı Bıçaklayarak Yaraladı

OLAYIN GERÇEĞİ

Karabük’te, eşini kolundan bıçaklayarak yaralayan husumet sahibi Murat A.’yı kolundan bıçaklayan Serdal T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dünden akşam saatlerinde Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi’nde gerçekleşen olayda, Serdal T., daha önce eşine şiddet uygulayarak bıçaklayan Murat A.’yı kolundan yaraladı.

SAĞLIK DURUMU VE GÖZALTINA ALMA

Yaralanan Murat A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından Serdal T. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette geçen işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen Serdal T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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