S.T’nin HTS Kayıtları İnceleniyor

ANMA TÖRENİ SONRASI SALDIRI OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen anma töreninin ardından yumrukla saldıran kişinin HTS kayıtları ve hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporu talep edildi. İstanbul’da yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenden çıkan Özel’e yumruklu saldırıda bulunan şüpheli S.T. (66), gözaltına alındı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

OLAYIN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ve hesap hareketlerine ilişkin MASAK’tan rapor talep edildi. CHP Genel Başkanı Özel, korumalarıyla birlikte güvenli bir şekilde alandan ayrılırken, gözaltına alınan şüphelinin S.T. olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞİ ARAŞTIRILIYOR

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının, burada yapılan işlemlerin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında başlattığı soruşturma çerçevesinde S.T.’nin 9 Mayıs 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T’yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T’yi (11) yaraladığı nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, 2020’de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığını kaydetti. Ayrıca, şüphelinin herhangi bir siyasi parti ya da örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına dair bir bulguya da ulaşılamadığı bildirildi.