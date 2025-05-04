S.T., Özgür Özel’e Saldırdı

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ZANLI GÖZALTINA ALINDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırının zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin ardından Özgür Özel’e saldıran S.T., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü.
İLK İFADELER ALINDI VE SEVK EDİLDİ
Zanlının ilk ifadesi burada alındıktan sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk işlemi gerçekleştirildi. Olay sonrası güvenlik güçleri, yaşanan durumu detaylı bir şekilde incelemeye başladı.