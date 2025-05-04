S.T. Tahliye Edilmemeliydi, Adalet Sağlanmalıydı

TAHLİYE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı gerçekleştiren katil S.T’nin tahliyesi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bakan Tunç, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞ SUÇLARI VE CEZAİ DURUMLARI

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Söz konusu saldırgan, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

MEVZUAT DEĞİŞİMİ VE SONUÇLARI

Bakan Tunç, “2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.” sözlerini kullandı. Bugünkü mevzuat çerçevesinde, bu tür suçlar için ceza alan bir kişinin en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalması gerektiğine değindi. Bakan, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve bunun hukuki ve infaz sürecine dair bilgilere dayalı bir yanlış anlamadan kaynaklandığını belirtti.