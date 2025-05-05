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S.T.’ye ilişkin MASAK ve HTS Kayıtları Talep Edildi

CHP GENEL BAŞKANINA DARBE SORUŞTURMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darbedilmesine yönelik yapılan soruşturma çerçevesinde, şüpheli olan S.T.’ye dair MASAK ve HTS kayıtları talep ediliyor. Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin çıkışında şüpheli S.T. tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Soruşturma devam ederken, emniyetteki işlemleri süren şüpheliye ait MASAK ve HTS kayıtlarının incelendiği bildirildi.

ÖNCEKİ SUÇLAMALAR ORTAYA ÇIKIYOR

Bunun yanı sıra, S.T.’nin geçmişte yaptığı bir başka eylemler de dikkat çekiyor. 2004 yılında Hatay’da S.T., silahını çekerek oğlu Barış’ı (19) ve kızı Mutlu’yu (17) vurarak yaralamış, ardından çocuklarının ölmemesi üzerine her ikisini de bıçaklayarak öldürmüştü. Diğer kızı Yasemin ise (16), evlerinin arka balkonundan aşağı atlayarak bu durumdan kurtulmuştu. S.T.’nin gözaltı süresinin 1 gün daha uzatıldığı bilgisine ulaşıldı.

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