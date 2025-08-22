S.Y. Gözaltına Alındı, Olay İnceleniyor

GÖZALTINA ALINAN KAMYONET ŞOFÖRÜ

Eyüpsultan’da bir sürücüyle yaşadığı tartışmanın ardından o kişiyi engelleyip hakaret eden kamyonet sürücüsü S.Y., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şüphelinin ‘Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret’ suçlarından adliyeye sevk edileceğini belirtti. Olay, Eyüpsultan’da meydana geldi; S.Y., trafikteki sürücünün yolunu keserek durdurdu. Sonrasında aracından inip hakaret ederek, aracın üzerine çıkarak tekme attı. Kadın sürücü, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

EYLEMİN GÖRÜNTÜLERİ VE POLİSİN MÜDAHALESİ

Söz konusu görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasıyla birlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti ve olaya ilişkin inceleme başlattı. Sanal Trafik Devriyesi çalışmaları çerçevesinde kimliği tespit edilen S.Y., emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada paylaştığı açıklamada, “Şüpheli şahıs, ‘Mala Zarar Verme, Tehdit ve Hakaret’ suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte ‘şehir eşkıyası’ gibi davrananlara fırsat vermeyeceğiz. Bir kadın sürücüye saldıracak kadar gözü dönenler güvenlik güçlerimizden kaçamazlar. Trafik bir kültürdür. Trafik kültürünü hakim kılmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım” şeklinde ifadeler kullandı.