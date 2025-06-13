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S. Yıldırım Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

BAŞKAN YILDIRIM’DAN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ZİYARET

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit ve gazi ailelerine yönelik ziyaretlerde bulundu. İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, Bilecik’te yaşayan Kıbrıs Gazisi Fahri Karatay’ı evinde ziyaret etti. Karatay ile bir süre sohbet eden Yıldırım çifti, gazinin durumu hakkında bilgi aldı.

ZİYARETİN DEVAMINDA ŞEHİT AİLESİ DE ZİYARET EDİLDİ

Ziyaretin devamında, 1991 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde vatani görevini jandarma onbaşı olarak yaparken terör örgütlerinin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Necdet Ayhan’ın ailesi de ziyaret edildi. Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen İl Başkanı Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, “Şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak, ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Necdet Ayhan’ı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerin ardından Başkan Yıldırım, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirterek destek mesajı verdi.

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