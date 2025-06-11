SAADET Başkanı, Yardım Talep Etti

SAADET PARTİSİ’NDEN MADLEEN GEMİSİ AÇIKLAMASI

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de gerçekleşen Yeni Yol Partisi grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, İsrail’in Madleen gemisine yönelik müdahalesine değinerek, “Madleen Gemisi, umudun fotoğrafıdır, insanı merkeze koymaktır. Madleen, 12 farklı insanın tüm dünyaya nasıl umut olduğunun fotoğrafıdır. Bir kez daha gördük ki İsrail; insanlığa, vicdana ve merhamete dair hiçbir şeye tahammül edemiyor. İsrail’in bu küstahlığının sebebi, çevre ülkelerin sessizliğindendir. Sadece sözde tepkiler ve kınamalar var. İslam ülkeleri, Filistin davasından vaz mı geçti? Kuruluş gerekçesi, Filistin olan İslam İş Birliği Teşkilatı üyesi 57 ülke Madleen Gemisi’ndeki ayağa kalkan 12 vicdanın yaptığını anlayamadılar.” ifadelerini kullandı. Arıkan, uluslararası yardım filosu oluşturulması çağrısı yaparak, “Gazze’deki zulme karşı duran tüm ülkelerin katılımıyla, her ülkeden bir geminin yer alacağı uluslararası yardım filosu bir an önce oluşturulmalıdır.” dedi.

BABACAN’DAN EKONOMİ AÇIKLAMALARI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Et ve Süt Kurumu’nun Kurban Bayramı’nda kalan kurbanları satın alacağını hatırlatarak, “Sen devlet olarak milletin refahını düşür, vatandaşın cebinde bir kurban parası olmasın, sonra de ki ben bunları alıyorum. Berbat bir durum.” şeklinde konuştu. Babacan, mevcut ekonomik durumu eleştirerek, emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekti. “1 Temmuz tarihi yaklaşıyor. Hem asgari ücrette hem de asgari emekli maaşında ara zam şarttır. Bu ülkede enflasyonun en düşük olduğu dönemde bile temmuz ayında bir ara zam verilmiştir. 1 Temmuz’da ara zam vermemek, emekli ve asgari ücretliden çalmak demektir.” dedi. Babacan, enflasyonun suçlusunun vatandaş değil, iktidar olduğunu vurguladı.

SINIFSAL UÇURUMUN ARTAN ETKİLERİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fas, Tunus ve Cezayir ile gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdi. “Şu anda Fas’tan, Cezayir’den ve Tunus’tan yola çıkan on binlerce insan, Gazze’ye doğru yürüyüş halinde. Yeni özgürlük filoları da hazırlanıyor. Herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir.” dedi. Davutoğlu, bayramda artan yoksulluk konusuna dikkat çekerek, “Bu bayramda bir kez daha ispat olundu ki tarım ve hayvancılık politikalarının iflası bir yana, toplumdaki sınıfsal uçurum da devasa boyutlara ulaşmış durumda.” ifadelerini kullandı. Orta sınıfın eridiğini ve toplumun iki zümre arasında bölündüğünü belirten Davutoğlu, Türkiye’deki toplumsal durumun çarpıcı bir fotoğrafını sundu.