Saadet Işıl Aksoy’dan Taciz Açıklaması Geldi!

ÜNLÜ İSİMLERDEN TACİZ İFŞALARI

Son zamanlarda ünlü isimler, art arda gelen taciz ifşalarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Bu isimlerden biri de oyuncu Saadet Işıl Aksoy oldu. Aksoy, sosyal medya paylaşımında yaşadığı kapkaç olayını ve maruz kaldığı tacizleri anlatarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti.

ÇOCUKLUK ANILARI VE TACİZLER

Saadet Işıl Aksoy, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıklarını açık bir dille aktardı: “14-15 yaşlarımdaydım; bir akşamüstü, hafta sonu eve dönerken kapkaça uğradım. Yanıma yavaşça yanaşan arabaya dönüp bakmaya korktuğum ve her tacize uğradığımda sadece sessizce önüme bakarak yürümekten başka bir şey bilmediğim için, kolaylıkla uzanıp çantamı çekebildiler. Bir süre arabanın yanında, yerde sürüklendim. O yaşa gelene kadar o kadar çeşitli şekillerde tacize uğramıştım ki, böylesine travmatik bir olayın karşısında şükrettiğimi hatırlıyorum. İyi ki bu seferki taciz değildi, iyi ki amaçları bana dokunmak değildi.”

KENDİMİ KORUMA STRATEJİLERİ

Sokakta yürürken, tanımadığınız birinin size yanaşarak dokunması olağandı. Bu nedenle, genç kadınlar olarak günlük hayatımıza yansıyan bazı eğilimlerimiz oluştu; karşıdan bir erkek geliyorsa kaldırım değiştirmek gibi. Ayrıca toplu taşımada mutlaka arkanı insan olmayan bir yere dönüp, vücudunun ön kısmına da çantanı siper etmek gibi. Araba kullanmaya başladıktan sonra, takip edildiğimde araçları nasıl kolayca atlatacağımı da öğrenmiştim. Yaş ilerledikçe, taciz şekil değiştirerek devam etti ve kendimi koruma yöntemlerim durmadan farklılaştı. Hep bir öncekinden daha etkili stratejiler belirledim, kendimi koruyabilmek adına.

KABULLERİN DEĞİŞTİĞİ BİR DÖNEM

Bugün artık kızımın kendi hayatında bu duvarları örmesine gerek kalmayacağı umudunu taşıyorum. Bu duygu, ruhuma güneş gibi doğuyor. Çünkü artık konuşuyoruz. Çünkü kabul etmiyoruz. ‘Onun da o saatte orada ne işi varmış?’ şeklindeki manipülasyonları artık yemiyoruz. Konuşan ya da konuşmayan, ama o korkunç hissi yaşadığından emin olduğum her kadını şefkatle kucaklıyorum.