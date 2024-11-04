“Saadet Işıl Aksoy Komşusunun Lastiğini Değiştirdi”

SADET IŞIL AKSOY’UN KOMŞUSUNA YARDIM ANLARI

Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, komşusunun otomobilinin lastiğinin patladığı anlara müdahale ettiği görüntüleri paylaştı. Yaşadığı gururu takipçileriyle paylaşarak, Türkiye-ABD arasında mekik dokuduğunu ve özel hayatına dair kesitleri hayranlarıyla paylaştığını belirtti.

AİLESİYLE TATİLDEYKEN YARDIM ETTİ

9 yıl önce Pamir Kıraner ile evlenen Aksoy, 2020 yılının şubat ayında kızı Marisa Gülcan’ı dünyaya getirmişti. Şu sıralar ailesi ile tatil yaparken, lastiği patlayan komşusuna yardım etti. Kriko ve bijon anahtarını eline alarak önce patlayan lastiği söktü, ardından yenisiyle değiştirdi. O anların videosunu Instagram hesabında paylaşan Aksoy, “Ne sandınız Türk kadını var burada” notunu ekledi.

Aksoy, açıklamasında “Ne iş olsa yaparım, aç kalmam. Öyle durduğuma aldanmayın, lastiği gerçekten değiştirdim. Gururluyum” ifadelerini kullandı. Bu olay, Aksoy’un hem yardımseverliğini hem de pratik becerilerini gözler önüne serdi. İşte o anlar…