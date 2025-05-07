SAADET Partisi Başkanından Dikkat Çeken Açıklama

YENİ YOL PARTİSİ’NİN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞAN PARTİ LİDERLERİ

Yeni Yol Partisi, TBMM grup toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuşmalar yaptı. Arıkan, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlenen saldırı, güvenlik kaygılarını artırıyor” dedi ve olayın ceza ve infaz sisteminin bozulduğunu gösterdiğini vurguladı. Arıkan, “İktidar, ülkenin güvenliğinden çok kendi güvenliğine odaklanmakta. Bu durum, iktidar partisinin kullanmakta olduğu nefret dilinin bir sonucudur. Herkesin, kullandığı dile dikkat etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

AZMETTİRİCİLERİN DE ORTAYA ÇIKARILMASI GEREKİYOR

Gelecek Partisi’nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu, Özel’e yapılan saldırıya tepki göstererek, “Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sadece saldırganların değil, azmettiricilerin de açığa çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor” şeklinde konuştu. Şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini belirten Davutoğlu, infaz yasasının sonuçlarına karşı uyardığını ekledi. Cezaevleri konusunda da “Bunlar artık ıslah mekanları olmaktan çıkmış durumda” dedi.

ENFLASYON SORUNU VE İKTİDARIN SORUMLULUĞU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyon açıklamalarına değinen Davutoğlu, “Enflasyon oranları sürekli yukarı revize ediliyor. 2023’te enflasyon oranlarının yüksek tutulması, hükümetin başarısız olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Mehmet Bey, sorumluluğu başkalarına atmak yerine açıkça söylemeli” dedi. Davutoğlu, iktidarın mevcut durumda enflasyonu kontrol edemediğini belirtti.

SİYASETİN KRİMİNALLEŞMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise saldırıyı kınayarak, siyasetin kriminal bir alana dönüştürülme çabalarına dikkat çekti. Babacan, “İktidar, meşru siyasi alanı yok etmeye çalışırken, nefret dili kullanarak toplumu geriyor” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanının siyasi rakipleri hakkında söylediği sözlerin toplumsal gerginliği artırdığını belirtti. Muhalefete yapılan baskı ve zorbalıkların desteklenmesinin, sorumsuz davranışlara yol açabileceğini ifade etti.

Haber: Aliekber METE/ANKARA