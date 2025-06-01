Saadet Partisi Destekleyecektir. Nüfus Meselesine Dikkat Edelim

SADET PARTİSİ’NDEN AİLE VE NÜFUS DESTEKLERİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, aile ve nüfus konularında atılacak her samimi adımı destekleyeceklerini duyurdu. Arıkan, partisinin Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 8. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Saadet iktidarı”nın müjdesini vermek için toplandıklarını, merhum Necmettin Erbakan’dan devraldıkları bayrağı yere düşürmeden, eğmeden, bükmeden ve kirletmeden daha yüksek bir şekilde taşıyacaklarını belirtti. İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde böyle bir kongre gerçekleştirmekten memnun olduğunu dile getiren Arıkan, “Tam 572 yıl önce, bugün Ayasofya’nın kubbesine hilal, İslam ordularının yakasına izzet nişanı, Konstantinapol’ün adının İslambol olarak değişmesini sağladık.” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’UN FETHİNE VURGU

İstanbul’un fethinin heyecan yanında tecrübe ve imanın yanı sıra akıl sayesinde gerçekleştiği ifadesini kullanan Arıkan, Milli Görüş’ün bu medeniyetin varisi olduğunu kaydetti. Bugünün surlarının cehalet, tembellik, umutsuzluk, dijital esaret ve yozlaşma olduğunu aktaran Arıkan, Türkiye’nin övündüğü genç nüfus potansiyelinin zamanla azaldığını vurguladı. Bu durumun stratejik bir mesele olduğunu belirten Arıkan, “Biz de nüfus meselesinin bir milli güvenlik meselesi olduğu düşüncesini paylaşıyoruz. Aile ve nüfus konusunda atılacak her samimi adımı Saadet Partisi olarak destekleyeceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz.” dedi.

EMANETE SAHİP ÇIKMAK ÖNEMLİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, salonu güzelleştiren Milli Görüşçülerin önemli bir beldenin emanetçileri olduğunu ifade etti. Arıkan, “Emanete sahip çıkmak için 39 ilçede, 964 mahallede ve 33 bin 273 sandıkta nasıl muhteşem çalıştığınızı biliyorum. Kadın kollarımız ve gençlik kollarımız, hem partimize hem Türkiye’ye ışık oluyor.” diye konuştu.

GAZZE VE DİĞER BÖLGELERDEKİ VAHŞETLER

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya ise salonda bulunmalarına rağmen kalplerinin bir yanının Gazze’de attığını dile getirdi. Yalçınkaya, “Orada şehit düşen kardeşlerimizin feryadı dayanılmaz oldu. Bebeklerin yanı başında annelerinin, annelerin yanı başında bebeklerinin can verdiği Siyonist terörün acımasız vahşeti, gözümüzün önündeki her tebessüme bir hüzün gölgesi düşürüyor. Doğu Türkistan ve birçok bölgede yaşanan vahşetler her birimizi hüzne boğuyor.” ifadelerini kullandı. Zalimlerden ve işbirlikçilerinden korkmadıklarını belirten Yalçınkaya, kongreyi mazlumların sesi, şehitlerin hatırası ve adaletin haykırışı olarak gördüklerini vurguladı.

YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİLDİ

Kongrede bazı partilerin temsilcileri ve çok sayıda partilinin katılımı ile tek aday olan Tuğrul Yalçınkaya ve yönetim kurulu yeniden seçildi.