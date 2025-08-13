Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, “Zorluklar farkında, adalet sağlayacağız” dedi

SAĞLANAN ADALAT VE UMUT MESAJI

Sakarya’da, partisinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Kardeşlik Buluşması’ programında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Yüzde 95 ile iktidara gelsek dahi yüzde 5’in hakkını savunmak birinci önceliğimiz olacak. Zorlukların farkındayız, umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz. 8 milyar insan için adaleti sağlayacağız” dedi. Selçuklu dönemindeki ‘toy’ geleneğini günümüzdeki kardeşlik buluşmalarıyla yaşattıklarını ifade eden Arıkan, zamanın değiştiğini, şehirlerin büyüdüğünü ve insanların teknolojinin etkisiyle kaybolduğunu aktardı. Ayrıca, bölgede oynanan oyunlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “Kardeşlerimizle bir araya gelmeli, dağılanı toparlamalıyız” diye ekledi.

GELECEK İÇİN UMUT VEREN HİKAYE

Programda Arıkan’a, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Adnan Simit de eşlik etti. Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın “Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye, Yeni Bir Dünya” idealini hatırlatan Arıkan, iktidara geldiklerinde Türkiye’yi, insanları, umudu, ekmeği ve adaleti özgürleştireceklerini belirtti. “Gazze özgür olmadan biz özgürlükten bahsedemeyiz” diyen Arıkan, 8 milyar insan için adalet sağlama hedefini yineleyerek, “Zorlukların farkındayız, umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE VURGUSU

Ayrıca Mahmut Arıkan, orman yangınından etkilenen Geyve ilçesinin Bayat mahallesinde de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada işsizlik sorununa dikkat çeken Arıkan, “Üniversite mezunu 5 milyon genç, iş bulamayarak, ‘ev genci’ konumuna düştü” dedi. Bir iş insanının, ‘vasıfsız işçi’ olarak iş bulabilmek için diplomasını saklamak zorunda kalan makine mühendisi örneğini aktaran Arıkan, “Türkiye bunu hak etmiyor. O gençler bunu hak etmiyor” diye ekledi. Lozan sonrası oluşan gencin durumları hakkında da bilgi vererek, “Geçen bir iş adamı anlattı. ‘İş görüşmesine bir genç geldi. Ne iş olsa yaparım dedi. Ama oturmasına, kalkmasına, konuşmasına baktım, çocukta bir kabiliyet var’ dedi. Genç, ‘makine mühendisiyim’ diyerek kendini saklaması gerektiğini söylemiş. “Sahte diplomalar da var” diyen vatandaşlar ise Arıkan’a gülümseyerek yanıt verdi, “Var mı, burada da satılıyor mu?” şeklinde espri yaptı.