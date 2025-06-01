Saadet Partisi Kongresi, Gazze Uyarısı Verdi

SADET PARTİSİ 8. OLAĞAN İSTANBUL KONGRESİ DÜZENLENDİ

Saadet Partisi 8. Olağan İstanbul Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kongreye, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda delege katıldı. Program öncesinde partinin gençlik kolları tarafından Gazze için bir şiir okundu ve tiyatro gösterimi yapıldı. Ayrıca programa yeni katılan üyelere rozet takıldı ve delegeler oylarını kullandı.

İSRAİL’İN GAZZE PLANI ELEŞTİRİLDİ

Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze’de yaşanan olaylara dikkat çekti. Arıkan, “Siyonist İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım acımasızca artarak devam ediyor. Bombadan kurtulanlar, yangında ölüyor. Yangından kurtulanlar açlıktan ölüyor. ‘Ateşkes oldu, olacak. Bitti bitecek’ denirken her gün yüzlerce kardeşimiz sistematik bir şekilde şehit edilmeye devam ediyor. İsrail terör örgütü, Filistin topraklarında sistematik bir işgal sürecini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta, İsrail Batı Şeria’da 22 ayrı yeri daha işgal edeceğini açıkladı. İşgalci İsrail hükümetinin önde gelen isimleri, Gazze’deki Filistin nüfusunun ‘gönüllü göç’ adı altında başka yerlere yerleştirilmesini planlıyor” şeklinde konuştu.

ASKERİ GÜCÜN GEREKLİLİĞİ VURGULANDI

Mahmut Arıkan, “Türkiye bir kamuoyuna hazırlanıyor. Buradan, İstanbul’dan tarihi bir uyarı yapacağım. Gazze’nin, Filistin’in insansızlaştırılmasına alet olmayın. Yoksa 7 ceddiniz alnını secdeden kaldırmasa, bunun vebalini ödeyemezsiniz. Türkiye’yi böyle bir vebalin altında bırakmamak için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Defalarca Meclis Genel Kurulu’nda önergeler verdik. Meclisin gündemi, her gün onlarca çocuğun, kadının, masumun katledildiği Gazze olsun istedik. Bizim mecliste ortaya koyduğumuz duruş diğer ülke meclislerine örnek olsun istedik. Eğer bugün Gazze’yi konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız? Bizim önergelerimizi reddediyorsunuz. Salı günü meclis açıldığında siz önergeyi verin, tüm muhalefet partileri olarak bu öneriyi kabul edip destekleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı dost dost diye nicelerine sarıldı. Gelin bir kez olsun, Trump’a değil, bize kulak verin. Gazze’de tek bir çözüm, tek bir çare, tek bir yol var. O da askeri güçtür, Gazze barış gücüdür” ifadelerini kullandı.