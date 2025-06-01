Saadet Partisi Kongresi Gerçekleşti. Gazze’deki Durum Üzerine Açıklamalar Yapıldı.

SADETD PARTİSİ KONGRESİ HALIÇ’TE YAPILDI

Saadet Partisi 8. Olağan İstanbul Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve pek çok delege katıldı. Program başlamadan önce gençlik kolları, Gazze için bir şiir okuyarak tiyatro gösterisi sergiledi. Tören boyunca yeni üyelere rozet takdim edildi ve delegeler oylarını kullandı.

İSRAİL’İN İŞGALİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze’deki duruma dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Siyonist İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım acımasızca, artarak devam ediyor. Bombadan kurtulanlar, yangında ölüyor. Yangından kurtulanlar açlıktan ölüyor. ‘Ateşkes oldu, olacak. Bitti bitecek’ denirken her gün yüzlerce kardeşimiz sistematik bir şekilde şehit edilmeye devam ediyor. İşgalci İsrail hükümetinin önde gelen isimleri, Gazze’deki Filistin nüfusunun ‘gönüllü göç’ adı altında başka yerlere yerleştirilmesini planlıyor.”

GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Arıkan, Türkiye’nin kamuoyunu bu konuda hazırlaması gerektiğini belirterek, “Buradan, İstanbul’dan tarihi bir uyarı yapacağım. Gazze’nin, Filistin’in insansızlaştırılmasına alet olmayın. Yoksa 7 ceddiniz alnını secdeden kaldırmasa, bunun vebalini ödeyemezsiniz. Türkiye’yi böyle bir vebalin altında bırakmamak için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Meclis’te Gazze’yi bugün konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız? Gazze’de tek bir çözüm, tek bir çare, tek bir yol var. O da askeri güçtür, Gazze barış gücüdür” dedi.