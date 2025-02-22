Saadet Partisi’nden 4+4+4 Açıklaması

EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE YENİ TARTIŞMALAR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 4+4+4 zorunlu eğitimin tartışmaya açılmasının kendisini memnun ettiğini ve bu konuda atılacak samimi adımları destekleyeceklerini bildirdi. Arıkan, eğitim sisteminin milletin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. İlgili açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in zorunlu eğitimin süresinin uzun olduğu ve bu konuda yakında tartışmalar başlatılacağı yönündeki beyanlarıyla birlikte gündeme geldi. Tekin, standart bir eğitimin çocuklar için uygun olmayabileceğini belirtti.

Arıkan, bu tartışmayı olumlu bulduğunu ve eğitim sisteminde köklü değişikliklerin gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, “4+4+4 yıllık zorunlu eğitimin tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Uzun yıllardır uygulanmasına rağmen, eğitim sistemimizin çıktıları başarılı olmamıştır. Bu sebeple eğitim sistemimizi milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırmak kaçınılmaz hale gelmiştir” dedi. Zorunlu eğitim süresinin kısaltılması ve mesleki yönlendirmenin ortaokul seviyesinde başlanması, Arıkan’a göre çocukların yeteneklerini daha erken keşfetmelerinin yanı sıra ülkenin üretim gücünü artıracak.

Arıkan, sözlerinin devamında, “Bu sayede gençlerimiz iş dünyasına daha donanımlı ve özgüvenli adım atacaktır. Bu konuda atılacak samimi adımları destekleyeceğiz” diyerek gençlerin eğitimine önem verdiklerini vurguladı.