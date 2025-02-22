Saadet Partisi’nden Eğitimde Tartışma Desteği

EĞİTİMDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK İHTİYACI

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 4+4+4 zorunlu eğitimin tartışılmasını olumlu bulduğunu ve bu konuda atılacak samimi adımları destekleyeceklerini duyurdu. Arıkan, eğitim sisteminin milletin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmasının artık zorunlu hale geldiğini ifade etti. Bu açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in zorunlu eğitimin süresinin uzun olduğunu ve yakın zamanda bu konuda bir tartışma başlatılacağını belirtmesinin ardından geldi. Tekin, standart bir eğitimin çocuklar için uygun olmayabileceğini dile getirmişti.

Arıkan, bu tartışmayı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve eğitim sisteminde köklü değişikliklerin gerekli olduğunu vurguladı. “4+4+4 yıllık zorunlu eğitimin tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Uzun yıllardır uygulanmasına rağmen, eğitim sistemimizin çıktılarına baktığımızda başarılı olmadığını görüyoruz. Bu sebeple eğitim sistemimizi milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırmak kaçınılmaz hale gelmiştir.” diyen Arıkan, zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasının ve mesleki yönlendirmenin ortaokul seviyesinde başlatılmasının çocukların yeteneklerini daha erken keşfetmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Arıkan, “Bu sayede gençlerimiz iş dünyasına daha donanımlı ve özgüvenli adım atacaktır. Bu konuda atılacak ‘samimi’ adımları destekleyeceğiz.” şeklindeki ifadesiyle, gençlerin geleceği için yeni fırsatlar yaratma hedefini yineledi. Eğitim sisteminin milletin ihtiyaçlarına yanıt vermesi gerektiğini savunan Arıkan, bu konuda atılacak adımları desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.