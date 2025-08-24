SAADET Partisi, Silah Bırakmayı Destekliyor

SAADET PARTİSİ’NİN KONGRESİ VE AÇIKLAMALAR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Biz örgütün silah bırakmasını, kendisini feshetmesini olumlu bir gelişme olarak görmekteyiz” açıklamasında bulundu. Batman’da gerçekleştirilen Saadet Partisi’nin 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katılan Arıkan, mevcut il başkanı Mehmet Fırat’ın yeniden başkan olarak seçildiği tek listeyle yapılan seçimde birçok siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerin yer aldığını söyledi.

HUKUKU TEMEL ALAN YAKLAŞIM

Kongrede konuşan Arıkan, “Saadet Partisi hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların kalkmasına vesile olacak, dilin, kimliğin, kültürün, inancın, düşüncenin kendisini ifade etmesine en uygun zemini hazırlayacak, haksız yere cezaevinde tutulan insanların ailelerine kavuşmasını temin edecek, tüm bunları gücün keyfiliğine bırakmayıp hukuk ile şekillendirecek her samimi adımın sonuna kadar arkasında olacak ve desteklemeye devam edecektir” dedi.

İKTİDARIN SAMİMİYETİ ÜZERİNE

Arıkan, iktidarın “Terörsüz Türkiye” tanımlamasını muğlak bulduğunu ifade ederek, “İhtiyacımız olan yaşanabilir bir Türkiye’dir” dedi. “Yaşanılabilir bir Türkiye’de ne terör vardır ne de kayyum vardır” diyerek, şiddetin, gözdağının, gözaltıların ve tutuklamaların yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Arıkan, toplumda birliği sağlamak ve sorunları aşmak için iktidarın samimi olması gerektiğini belirtti.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SAADAT

Arıkan, “Bir yandan silahları yakıp bir yandan halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını görevden alırsanız, cezaevine gönderirseniz bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütemezsiniz. Siz bu anlayışla muhalefeti değil milleti cezalandırıyorsunuz” dedi. Sorunları çözmenin Saadet Partisi’nin elinde olduğunu vurgulayarak, “Her sorunu, dağ gibi büyüyen problemleri ancak Saadet çözecektir” ifadelerini kullandı.