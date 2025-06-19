Sabah, Kavga Sonucu Ölümler Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, sabah saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Beşirli Mahallesi’ndeki Niyazi Özer Sitesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA

İddiaya göre, sabah saatlerinde evine dönen A.Ş., eşinin ağabeyi olan üç çocuk babası Gökhan Yazıcı ile henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.Ş., yanında taşıdığı tabancayla Yazıcı’ya ateş açtı.

OLAYIN SONUÇLARI

Kurşunların isabet ettiği Yazıcı, kanlar içerisinde yere yığıldı. A.Ş. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yazıcı’nın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yazıcı’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bir süre sonra şüpheli yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.