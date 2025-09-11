Sabah Medya Operasyonu Gerçekleşti

MEDYAYI SARAN OPERASYON

Sabah saatlerinde büyük bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Can Holding’in sahip olduğu Habertürk ve Show TV’ye jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Bu operasyon kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Şu an için konuya dair resmi bir açıklama yapılmazken, operasyon haberi canlı yayında izleyicilere aktarıldı.

GAZETECİDEN ŞAŞKINLIK ANLARI

Habertürk ekranlarında canlı yayında bulunan gazeteci Mesut Yar, operasyon bilgisiyle yayında karşılaştığında kısa bir şaşkınlık yaşadı. İzleyicilerin gelen soruları üzerine açıklama yapan Yar, “41 yıllık meslek yaşamımda bana sorulan hiçbir soruyu yanıtsız bırakmadım. TMSF, Can Holding’e bağlı şirketlere el koydu. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sizi şerefimle temin ederim ki bunun dışında bir bilgim yok. Bildiğim bir şey olursa paylaşırım” dedi.

AÇIKLAMALAR VE OPERASYON DETAYLARI

Yar, yayının ortasında gelen sorulara dikkat çekerek, “Ben yayındayken sizden gelen sorularla karşılaştım. Herhangi bir bilgi geldiğinde bunu sizden saklamam” ifadelerini kullandı. Yetkililerden henüz operasyonun detaylarına dair resmi bir açıklama gelmezken, TMSF’nin Can Holding bünyesindeki şirketlere el koyduğu bilgisi alt yazıyla da kamuoyuna iletildi.