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Sabah Olayında Tabanca İle Ateş Açıldı

Olayın Gelişimi

Olay, sabah saatlerinde Ortahisar ilçesindeki 2 Nolu Beşirli Mahallesi’nde bulunan Niyazi Özer Sitesi’nde ortaya çıktı. İddialara göre, A.Ş. sabah saatlerinde eve geldiğinde, eşinin ağabeyi olan ve 3 çocuk babası Gökhan Yazıcı ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve A.Ş., yanında taşıdığı tabancayı kullanarak Yazıcı’ya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Yazıcı, kanlar içerisinde yere düştü.

Olayın Sonuçları

A.Ş. olay yerinden kaçtıktan sonra, durumu öğrenen sağlık ekipleri hemen adrese ulaştı. Ancak gelen ekipler, Yazıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yazıcı’nın cansız bedeni daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bir süre sonra, A.Ş. yakalandı ve olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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