Sabalenka ve Keys Karşılaştırması: Analiz ve İstatistikler

ARYNA SABALENKA VE MADISON KEYS’İN KARŞILAŞMALARI

Aryna Sabalenka ile Madison Keys, kariyerlerinde toplamda beş kez, bunlardan ikisi Grand Slam maçları olan karşılaşmalar gerçekleştirdi. Bu rekabette Sabalenka’nın galibiyeti sayısı dört, Keys’in galibiyeti sayısı ise bir olarak kaydedildi. Sabalenka, Grand Slam düzeyindeki iki maçı da kazanmayı başardı. 2023 Wimbledon çeyrek finalinde 2-0’lık bir skorla galip gelen Sabalenka, aynı yıl Amerika Açık yarı finalinde ilk seti 6-0 kaybetmesine rağmen kalan iki seti tie-break’lerde alarak kariyerinin ilk Amerika Açık finaline çıkmayı başardı.

ALEXANDER ZVEREV VE JANNIK SINNER’IN YÜZLEŞMELERİ

Alexander Zverev ile Jannik Sinner, kariyerleri boyunca şimdiye kadar altı kez karşı karşıya geldi. Bu maçların dördünü Zverev kazanırken, ikisini Sinner aldı. İki tenisçi, Grand Slam seviyesinde de daha önce üç kez mücadele etti. 2020 Roland Garros son 16 turunda Sinner, 3-1’lik bir skorla galip gelmişken; 2021 Amerika Açık son 16 turunda Zverev 3-0’la, 2023 Amerika Açık son 16 turunda ise 3-2’lik bir skorla galip geldi. İşte iki karşılaşma ile ilgili detaylar…