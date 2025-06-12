Şaban Aksoy, Aydos Ormanı’nda bulundu

ŞABAN AKSOY’UN KAYBOLUŞU VE BULUNMASI

Pendik’te, Aydos Ormanı’na girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan 49 yaşındaki Şaban Aksoy, iki gün süren arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde arkadaşı tarafından bulundu. Edinilen bilgilere göre Aksoy’un sağlık durumunun iyi olduğuna ve şu an Sancaktepe’deki evinde bulunduğuna dair bilgiler mevcut.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay, Pendik Veli Baba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerinde meydana geldi. Şaban Aksoy (49), 34 LD 0515 plakalı aracını yol kenarına park ettikten sonra Aydos Ormanı’na girmiş. Ailesi, uzun süre haber alamayınca durumu ekiplerle paylaşmış. Yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile ormanda geniş çaplı arama faaliyetlerine başladı.

ŞABAN AKSOY’UN DURUMU VE İNCELEME

Dün ve bugün süren arama çalışmaları sonucunda, Şaban Aksoy akşam saatlerinde bir arkadaşı tarafından bulunmuş. Sağlık durumunun iyi olduğu ve Sancaktepe’deki evinde olduğu bilgisi alındı. Olayla ilgili inceleme süreçleri devam ediyor.