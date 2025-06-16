Şaban Pabucu Yarım Filmi Televizyonda Yayınlanıyor

ŞABAN PABUCU YARIM FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekrana çeken Şaban Pabucu Yarım filmi, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında tekrar izleyiciyle buluşuyor. Şaban Pabucu Yarım filmini izleyecek olanların merak ettiği konular arasında “Şaban Pabucu Yarım konu”, “Şaban Pabucu Yarım oyuncuları” ve “Şaban Pabucu Yarım özeti” yer alıyor.

ADİLE TEYZE’İN MÜCADELESİ

Mahallede herkes tarafından sevilen Adile Teyze, hayatını çocuklara adamıştır. Yeğeni Şaban ve arkadaşları ile birlikte sahibi olduğu oyun parkında sürekli çocuklarla vakit geçiriyor. Ancak Haydar adındaki bir iş adamı, parkın bulunduğu büyük arazi üzerine lüks binalar inşa etmek istemektedir. Adile Teyze ve Şaban, Haydar’ı ikna etmeye çalışsa da bir sonuca ulaşamazlar. Yıkımın önüne geçmek için mahalle halkı, Haydar’a karşı büyük bir mücadele başlatır ve ona bir sürpriz hazırlar.

OYUNCU KADROSU VE YAPIM BİLGİLERİ

Adile Naşit, Adile Teyze rolüyle unutulmaz anlar yaşatmıştır. Filmin diğer oyuncuları arasında Halit Akçatepe, Fulya Özcan, Reha Yurdakul, Müge Akyamaç ve Sırrı Elitaş gibi değerli isimler bulunmaktadır. Film, İstanbul’un Çamlıca ve Beylikdüzü semtlerinde çekilen sahneleriyle dikkat çekiyor. 1985 yapımı olan Şaban Pabucu Yarım filminin yönetmeni Kartal Tibet’tir.