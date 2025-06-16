Şaban Pabucu Yarım, Televizyonda Gözüküyor

ŞABAN PABUCU YARIM FİLMİ TELEVİZYONDA

Şaban Pabucu Yarım, izleyenleri ekran başına kilitleyen bir yapım olarak, sinema sonrası televizyon ekranlarında da seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu filmle ilgili izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında “Şaban Pabucu Yarım konusu nedir?”, “Şaban Pabucu Yarım oyuncuları kimlerdir?” ve “Şaban Pabucu Yarım özeti” gibi başlıklar öne çıkıyor.

ADALETİN TEMSİLCİSİ: ADİLE TEYZE

Filmde, mahalle halkı tarafından çok sevilen Adile Teyze, hayatını çocuklara adayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Yeğeni Şaban ve arkadaşlarıyla birlikte, sahip olduğu oyun parkında geçirdiği zaman onun dünyasıdır. Ancak, iş adamı Haydar, park ile birlikte büyük bir araziye lüks binalar inşa etmek için harekete geçer. Adile Teyze ve Şaban, Haydar’ı vazgeçirmeye çalışsalar da, bu çabalarına rağmen bir sonuca ulaşamazlar. Yıkımı önlemek amacıyla mahalle halkının Haydar’a hazırladığı sürpriz ise unutulmaz anlara yol açar.

OYUNCU KADROSU VE ÇEKİM MEKANLARI

Filmde Adile Naşit, Adile Teyze rolüyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştır. Diğer önemli oyuncular arasında Halit Akçatepe, Fulya Özcan, Reha Yurdakul, Müge Akyamaç, Sırrı Elitaş ve birçok değerli isim bulunmaktadır. Şaban Pabucu Yarım, İstanbul’un Çamlıca ve Beylikdüzü bölgelerinde gerçekleştirilen sahneleriyle dikkat çekmektedir. 1985 yapımlı bu film, yönetmen Kartal Tibet tarafından çekilmiştir.