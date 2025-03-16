Sabancı Gelininden İlginç Tatlı Sunumu Olay Oldu

DNA TESTİYLE GÜNDEME GELDİ

Hacı Sabancı’nın Fatma D. isimli kadından doğan “Uzay” isimli erkek çocuğunun babası olduğunun DNA testiyle kanıtlanması, Sabancı ailesinin adını yeniden gündeme taşıdı. Aile bireyleri arasındaki olaylar ve iddialar, her zaman olduğu gibi dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı’nın eşi ve aile gelini olarak, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yıl yemek masalarında herkesin isminin baş harfine göre kesilmiş ekmeklerle gündeme gelen Sabancılar, bu yıl da yılbaşında süsledikleri narlarla sosyal medyada ses getirmişti. Nazlı Sabancı’nın katıldığı bir iftar etkinliğinden yaptığı paylaşım, geniş bir yankı buldu.

TATLI SUNUMU ŞAŞIRTTI

İftar sonrası Nazlı Sabancı’ya yapılan tatlı sunumu ise büyük ilgi gördü. Topuklu ayakkabıların içine çikolata doldurulmuş şekilde sunulan tatlı, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Yorumlar ise eleştirilerle doluydu; “Yazık gerçekten, görmemişliğin seviyesi”, “Bu zenginler iyice kafayı yedi”, “Para çok yanlış insanlarda” ve “Ayakkabı da yeniyor mu?” gibi tepkiler sosyal medyada yer buldu.