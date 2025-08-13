Sabancı Holding, 2025’te 714,1 Milyar Lira

STRATEJİK BÜYÜME YOL HARİTASI DEVAM EDİYOR

Sabancı Holding, 2029 yol haritası çerçevesinde stratejik büyümesine devam ediyor. 2025 yılının ilk yarısında holdingin kombine satış geliri, 714,1 milyar liraya ulaştı. İlk altı aylık döneme ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlar paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding bu süreçte kombine gelirlerini 357 milyar lira seviyesine çıkardı ve 1,8 milyar lira konsolide net kar elde etti. Böylelikle, holdingin ilk 6 ayda kombine gelirleri, temettü geliri hariç, yüzde 4 artışla 714,1 milyar liraya ulaşmış oldu.

YATIRIMLARINI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYOR

Holding, finansal disiplin ve etkin maliyet yönetimi ile bilançosunu güçlendirmeye devam ederken, yılın ilk altı ayında toplam 42,1 milyar lira büyüklüğünde kombine yatırım gerçekleştirdi. Türkiye ve ABD’deki yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak için de önemli adımlar atmaya devam ediyor. Enerjisa Üretim, Sabancı Holding ve E.ON ortaklığı ile yurt içinde YEKA RES-2 kapsamındaki rüzgar yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte 4 bin megavatsaatin üzerindeki enerji üretim kapasitesine ulaştı. Enerjisa Üretim, 2028 sonuna kadar Türkiye’deki toplam kurulu gücünü en az 6 bin 250 megavatsaate çıkarmayı planlıyor.

ABD’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Sermayesinin tamamı Sabancı Holding’e ait olan Sabancı Renewables Inc., ABD’de yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmaya yönelik adımlarını kararlılıkla sürdürüyor ve güneş enerjisi yatırımlarına devam ediyor. Ayrıca, Sabancı Holding, yılın ilk yarısında Türk iş dünyasında kurumsallaşma alanında da aktif bir rol üstlenerek, Türkiye’de aile üyelerinin hissedar olduğu büyük holdingler arasında bir ilke imza atmış durumda. Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, topluluğun profesyonel yöneticilerinden Hayri Çulhacı atanmış.