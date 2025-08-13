Sabancı Holding, 2029 Hedefleriyle Büyüyor

STRATEJİK BÜYÜME VE GELİRLER

Sabancı Holding, 2029 yol haritası çerçevesinde stratejik büyümesine devam ediyor. 2025’in ilk yarısında kombine satış geliri 714,1 milyar liraya ulaştı. Holding, yılın ilk altı ayına ait enflasyon muhasebesi uygulanan finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding bu süreçte kombine gelirlerini 357 milyar lira seviyesine taşıdı ve 1,8 milyar lira konsolide net kar elde etti. Böylece, holdingin ilk 6 aydaki kombine gelirleri, temettü geliri hariç olarak yüzde 4’lük artışla 714,1 milyar liraya erişti.

FİNANSAL DİSİPLİN VE YATIRIMLAR

Şirket, finansal disiplin ve etkili maliyet yönetimi sayesinde bilanço yapısını güçlendirmeye devam ediyor. Ayrıca, yatırımlarını kararlılıkla sürdürerek yılın ilk yarısında 42,1 milyar lira büyüklüğünde kombine yatırım gerçekleştirdi. Bu süreçte Türkiye’de ve ABD’de yenilenebilir enerji kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Enerjisa Üretim, Sabancı Holding ve E.ON ortaklığıyla yurt içindeki YEKA RES-2 kapsamındaki rüzgar yatırımlarının devreye girmesi ile enerji üretim kapasitesini 4 bin megavatsaatin üzerine çıkardı ve 2028 sonuna kadar Türkiye’deki toplam kurulu gücünü en az 6 bin 250 megavatsaate ulaştırmayı planlıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ADIMLARI

Sermayesinin tamamı Sabancı Holding’e ait olan Sabancı Renewables Inc., ABD’de yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırma yönündeki çabalarını kararlılıkla sürdürüyor ve güneş enerjisi yatırımlarını devam ettiriyor. Ayrıca, Sabancı Holding yılın ilk yarısında kurumsallaşma alanında Türk iş dünyasında da aktif bir rol aldı. Aile üyelerinin hissedar olduğu büyük holdingler arasında bir ilke imza atan Sabancı Holding, Yönetim Kurulu Başkanlığını topluluğun profesyonel yöneticilerinden Hayri Çulhacı’ya devretti.