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Sabaneta’da Sel, 5 Kişi Öldü

KOLOMBİYA’DA SEL FELAKETİ

Kolombiya’nın Antioquia yönetim bölgesinde yer alan Sabaneta kasabasında meydana gelen sel ve toprak kaymasında 5 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışların neden olduğu bu felaket, iki evin yıkılmasına yol açtı ve aynı aileden birçok bireyin enkaz altında kalmasına sebep oldu. Arama kurtarma ekipleri, çalışmalar sonucunda 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada toprak altında kaç kişinin olduğunun henüz net olmadığını ifade etti. Başkan Cruz, “Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü” diye belirtti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgedeki durum ise endişe verici boyutlara ulaştı.

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