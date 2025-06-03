Şabanözü Yıl Sonu Sergisi Açıldı

YIL SONU SERGİSİ AÇILDI

Şabanözü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Şabanözü Şehit Murat Saraç Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen yıl sonu sergisi katılımcılarla buluştu. Açılış konuşmalarının ardından, kursiyerlerin yıl boyunca edinmiş oldukları el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği açılış kurdelesi kesildi.

SESİMİZİ DUYURDUK

Programa katılan ziyaretçiler, çok amaçlı salonda yer alan geleneksel el sanatları çalışmaları, rölyef tablo, epoksi, kaneviçe, tel kırma ve kanvas çanta gibi ürünleri büyük bir ilgiyle inceledi. Sergi açılışında yer alan Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Halk Eğitimi Merkez Müdürü Yasin Sarı ile diğer kurum müdürleri ve vatandaşlar etkinliğe katılarak destek verdiler.