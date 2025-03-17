Sabiha Gökçen’de Pasaport Kontrol Sistemi Arızası

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA PASAPORT KONTROL SİSTEMİ ÇÖKTÜ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki pasaport kontrol sisteminde meydana gelen arıza, yolcuları zor durumda bıraktı. Pasaport işlemleri gerçekleştirilemeyince havalimanında ciddi bir kaos yaşanıyor.

YOLCU BEKLEYİŞLERİ SÜRÜYOR

Havalimanında saatlerdir bekleyen yüzlerce yolcunun sabrı tükenirken, yaşanan bu durum nedeniyle yolcular ve görevliler arasında zaman zaman tartışmalar doğuyor. Uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.