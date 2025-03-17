Sabiha Gökçen’de POLNET Arızası Giderildi

SİSTEM ARIZASI VE HIZLI MÜDAHALE

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Polnet sistemi, saat 18.20’de meydana gelen bir arıza nedeniyle geçici olarak devre dışı kalmış durumda. Ulaştırma Bakanlığı, sistemin yeniden aktif hale geldiğini bildirdi. Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Teşkilatı’nın sunduğu hizmetlere destek veren Polis Bilgi Sistemi’nde yaşanan arıza, Türkiye genelindeki pasaport kontrol işlemlerinin bir süre kesintiye uğramasına yol açtı.

KONTROL İŞLEMLERİ NORMALE DÖNDÜ

Bakanlığın açıklamasında, “17 Mart 2025 tarihinde saat 18.20 itibarıyla Polis Bilgi Sistemi (POLNET) üzerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemlerinde geçici bir kesinti yaşanmıştır” ifadesine yer verildi. Açıklamada, polis ve terminal IT ekiplerinin arızaya hızla müdahale ettiği ve bu süreçte işlemlerin manuel olarak yürütüldüğü vurgulandı. Sistem üzerindeki çalışmalar tamamlandı ve artık pasaport kontrol işlemleri normale döndü. Bu süre zarfında havalimanlarında yolcuların temel ihtiyaçları karşılanarak, su ikramı ve bilgilendirme sağlandı. Ayrıca, terminal havalandırma sistemleri en üst seviyede çalıştırıldığı belirtildi.