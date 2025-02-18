Sabiha Gökçen’de Uçuşlar Azaltılacak

İSTANBUL’A KAR YENİDEN GELİYOR

İstanbul’a kar yağışı yeniden geliyor. 20 Şubat Perşembe günü başlayacağı tahmin edilen kar yağışının tüm hafta boyunca etkili olması bekleniyor. AKOM ve Meteoroloji’den yapılan peş peşe uyarılar sonucunda, hava yolunda herhangi bir aksama yaşanmaması için önlemler alınıyor. Bu kapsamda Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların azaltılacağı duyuruldu.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDAN UÇUŞ İPTALLERİ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan yapılan açıklamada, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10’u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15’i iptal edilecektir.” denildi. Tüm yolcuların, uçuşlarıyla ilgili en güncel durumu ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi öneriliyor.

THY’DEN SEFER İPTALLERİ

Türk Hava Yolları (THY) da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini bildirdi. THY’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Değerli yolcularımız, İstanbul’da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025’te İstanbul Havalimanı’ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı’na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Yolcuların uçuş durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleri hakkında bilgi edinmek için internet siteleri üzerinden uçuş numaralarını ya da rotalarını girerek durumu takip etmeleri gerekiyor.

SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI

Öte yandan AKOM’un son hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da etkili olan soğuk hava koşullarının yarından itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla yer değiştireceği bildiriliyor.

KAR YAĞIŞININ ŞİDDETİ ARTACAK

Perşembe günü aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının, Cuma sabah saatlerinden itibaren şiddetini arttıracağı ifade ediliyor. Ayrıca, kar yağışının Cumartesi ve Pazar günleri boyunca kuvvetli, yer yer yoğun şekilde etkili olmaya devam edeceği belirtiliyor.